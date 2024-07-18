Товстухин Михаил Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Товстухин Михаил Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Товстухина) Зоя Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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