Страхова Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страхова Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.05.1888

Муж: не указан

Заволенье, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Страхова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Страхов Федор Никитич

Заволенье, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Козлова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Страхов Федор Никитич

Заволенье, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1893

Дочь: Страхова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Страхов Федор Никитич

Заволенье, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1899

Сын: Страхов Иван Федорович

Отец ребёнка: Страхов Федор Никитич

Заволенье, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Страхова Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Страхов Федор Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Страхов Федор Никитич

Смерть
Неизвестно
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