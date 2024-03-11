Страхова Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.05.1888
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Страхова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Страхов Федор Никитич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Козлова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Страхов Федор Никитич
Рождение ребёнка
02.01.1893
Дочь: Страхова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Страхов Федор Никитич
Рождение ребёнка
04.04.1899
Отец ребёнка: Страхов Федор Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Страхова Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Страхов Федор Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно