Hendrix (James) Grace Mae
Место рожденияIndiana
Дата рождения?.01.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Indiana
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Hendrix Orno
Бракосочетание
26.05.1923
Муж: Hendrix Orno
Morgan, Indiana
Место жительства
1930
Crawfordsville, Montgomery, Indiana
Место жительства
1930
Crawfordsville, Montgomery, Indiana
Смерть
Неизвестно