Hendrix (James) Grace Mae ?.01.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Hendrix (James) Grace Mae

Место рождения

Indiana

Дата рождения

?.01.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Indiana
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Hendrix Kenneth Glenn

Отец ребёнка: Hendrix Orno

Бракосочетание
26.05.1923

Муж: Hendrix Orno

Morgan, Indiana
Место жительства
1930
Crawfordsville, Montgomery, Indiana
Место жительства
1930
Crawfordsville, Montgomery, Indiana
Смерть
Неизвестно

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