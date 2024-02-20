Буевич Оксана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буевич Оксана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1977

Отец: Александр Константинович

Мать: Ниязова Зинаида Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буевич Александр Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буевич Иван Александрович

Отец ребёнка: Буевич Александр Викторович

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