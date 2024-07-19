Цыпляева Пелагия Васильева
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти18.09.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1884
Сын: Цыпляев Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Цыпляев Григорий Федоров
Рождение ребёнка
02.01.1886
Дочь: Татиана Григорьева
Отец ребёнка: Цыпляев Григорий Федоров
Рождение ребёнка
14.05.1890
Дочь: Гликерия Григорьева
Отец ребёнка: Цыпляев Григорий Федоров
Рождение ребёнка
23.03.1893
Дочь: Журихина Матрена Григорьева
Отец ребёнка: Цыпляев Григорий Федоров
Смерть
18.09.1909