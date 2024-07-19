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Цыпляева Пелагия Васильева

Место рождения

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

18.09.1909

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыпляев Григорий Федоров

Рождение ребёнка
09.02.1884

Сын: Цыпляев Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Цыпляев Григорий Федоров

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.01.1886

Дочь: Татиана Григорьева

Отец ребёнка: Цыпляев Григорий Федоров

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.05.1890

Дочь: Гликерия Григорьева

Отец ребёнка: Цыпляев Григорий Федоров

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1893

Дочь: Журихина Матрена Григорьева

Отец ребёнка: Цыпляев Григорий Федоров

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
18.09.1909
Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

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