Кальченко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машкова (Кальченко) Дарья Степановна
Отец ребёнка: Кальченко Степан Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Геращенко (Кальченко) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Кальченко Степан Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Иван Степанович
Отец ребёнка: Кальченко Степан Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Алексей Степанович
Отец ребёнка: Кальченко Степан Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Андрей Степанович
Отец ребёнка: Кальченко Степан Лукич
Рождение ребёнка
10.05.1910
Дочь: Солодовникова (Кальченко) Ольга Степановна
Отец ребёнка: Кальченко Степан Лукич
Смерть
Неизвестно