Батурина (Замыцкая) Анна Николаевна
женский, родилась 22.12.1760, Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
умерла 04.09.1839, Ряжский Уезд , Рязанская Губерния, Российская Империя
МатьЗамыцкая (Квашнина-Самарина) Татьяна ФёдоровнаОколо 1741 г.р.
ОтецЗамыцкий Николай АлексеевичНеизвестно г.р.
Супруги
Батурин Герасим АлексеевичОколо 1750 г.р.
Дети
Батурин Сергей Герасимович05.07.1789 г.р.
Батурин Николай Герасимович1791 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1760
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
1784
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.07.1789
Сын: Батурин Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Батурин Герасим Алексеевич
Ряжский Уезд , Рязанское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1791
Сын: Батурин Николай Герасимович
Отец ребёнка: Батурин Герасим Алексеевич
Ряжский Уезд , Рязанское Наместничество, Российская Империя
Рождение ребёнка
1793
Сын: Батурин Фёдор Герасимович
Отец ребёнка: Батурин Герасим Алексеевич
Ряжский Уезд , Рязанское Наместничество, Российская Империя
Смерть
04.09.1839
Ряжский Уезд , Рязанская Губерния, Российская Империя