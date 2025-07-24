Батурина (Замыцкая) Анна Николаевна 22.12.1760 — найти родственников по фамилии на Familio

Батурина (Замыцкая) Анна Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 22.12.1760, Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

умерла 04.09.1839, Ряжский Уезд , Рязанская Губерния, Российская Империя

Мать
Замыцкая (Квашнина-Самарина) Татьяна ФёдоровнаОколо 1741 г.р.
Отец
Замыцкий Николай АлексеевичНеизвестно г.р.
Супруги
Батурин Герасим АлексеевичОколо 1750 г.р.
Дети
Батурин Сергей Герасимович05.07.1789 г.р.
Батурин Николай Герасимович1791 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1760

Отец: Замыцкий Николай Алексеевич

Мать: Замыцкая (Квашнина-Самарина) Татьяна Фёдоровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Бракосочетание
1784

Муж: Батурин Герасим Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
05.07.1789

Сын: Батурин Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Батурин Герасим Алексеевич

Ряжский Уезд , Рязанское Наместничество, Российская Империя

Рождение ребёнка
1791

Сын: Батурин Николай Герасимович

Отец ребёнка: Батурин Герасим Алексеевич

Ряжский Уезд , Рязанское Наместничество, Российская Империя

Рождение ребёнка
1793

Сын: Батурин Фёдор Герасимович

Отец ребёнка: Батурин Герасим Алексеевич

Ряжский Уезд , Рязанское Наместничество, Российская Империя

Смерть
04.09.1839
Ряжский Уезд , Рязанская Губерния, Российская Империя

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