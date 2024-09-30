Олонен (Остонен) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1855
Муж: Олонен Иван Петрович
Рождение ребёнка
11.02.1858
Сын: Олонен Адам Иванович
Отец ребёнка: Олонен Иван Петрович
Рождение ребёнка
15.12.1860
Сын: Олонен Петр Иванович
Отец ребёнка: Олонен Иван Петрович
Рождение ребёнка
29.10.1862
Отец ребёнка: Олонен Иван Петрович
Рождение ребёнка
08.01.1867
Сын: Олонен Иван Иванович
Отец ребёнка: Олонен Иван Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1869
Дочь: (Олонен) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Олонен Иван Петрович
Смерть
Неизвестно