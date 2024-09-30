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Олонен (Остонен) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1855

Муж: Олонен Иван Петрович

Рождение ребёнка
11.02.1858

Сын: Олонен Адам Иванович

Отец ребёнка: Олонен Иван Петрович

Рождение ребёнка
15.12.1860

Сын: Олонен Петр Иванович

Отец ребёнка: Олонен Иван Петрович

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1862

Сын: Олонен Андрей Иванович

Отец ребёнка: Олонен Иван Петрович

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1867

Сын: Олонен Иван Иванович

Отец ребёнка: Олонен Иван Петрович

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1869

Дочь: (Олонен) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Олонен Иван Петрович

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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