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Barron John Edwin

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Место рождения

Gasport, Niagara, New York

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Лоскутов Loskutoff) Emily Jack

Рождение ребёнка
02.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Лоскутов Loskutoff) Emily Jack

Рождение ребёнка
30.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Лоскутов Loskutoff) Emily Jack

Рождение ребёнка
20.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Лоскутов Loskutoff) Emily Jack

Рождение ребёнка
26.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Лоскутов Loskutoff) Emily Jack

Смерть
Неизвестно

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