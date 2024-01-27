Barron John Edwin
Место рожденияGasport, Niagara, New York
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1950
Рождение ребёнка
30.10.1952
Рождение ребёнка
20.09.1955
Рождение ребёнка
26.03.1960
Смерть
Неизвестно