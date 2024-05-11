Янчуковский Константин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯнчуковский Константин

Янчуковский Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янчуковская (Лазебник) Ирина Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янчуковская (Лазебник) Ирина Абрамовна

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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