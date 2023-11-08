Полонянкина (Фролова) Анастасия Николавена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1947
Сын: Полонянкин Михаил Климентьевич
Отец ребёнка: Полонянкин Климентий Климентьевич
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
11.05.1953
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992