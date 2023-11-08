Полонянкина (Фролова) Анастасия Николавена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолонянкина (Фролова) Анастасия Николавена

Полонянкина (Фролова) Анастасия Николавена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полонянкин Климентий Климентьевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Полонянкин Михаил Климентьевич

Отец ребёнка: Полонянкин Климентий Климентьевич

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полонянкин Климентий Климентьевич

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полонянкин Климентий Климентьевич

Рождение ребёнка
11.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полонянкин Климентий Климентьевич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Климентий Климентьевич

Смерть
1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close