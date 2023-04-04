Поливан Климент Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливан Климент Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поливанов Григорий Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Акинф Климентьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Василий Климентьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Степан Климентьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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