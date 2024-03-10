Сатпаев Абикей Зеинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатпаев Абикей Зеинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Сатпаев Зеин

Мать: не указана

Смерть
1937
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