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Сатпаев Абикей Зеинович
Сатпаев Абикей Зеинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1881
Дата смерти
1937
Пол
Мужской
Отец
Сатпаев Зеин
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец:
Сатпаев Зеин
Мать: не указана
Смерть
1937
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