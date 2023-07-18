Исакова (Канашева) Наталья Кирьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсакова (Канашева) Наталья Кирьяновна

Исакова (Канашева) Наталья Кирьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Канашев Кирьян Григорьевич

Мать: Канашева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минина (Исакова) Антонина Александровна

Отец ребёнка: Исаков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Исаков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Максим Александрович

Отец ребёнка: Исаков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Александр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.