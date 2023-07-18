Исакова (Канашева) Наталья Кирьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Канашев Кирьян Григорьевич
Мать: Канашева Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минина (Исакова) Антонина Александровна
Отец ребёнка: Исаков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаков Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Исаков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаков Максим Александрович
Отец ребёнка: Исаков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаков Александр
Смерть
Неизвестно