Канашева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канашева Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канашев Кирьян Григорьевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Канашев Егор Кирьянович

Отец ребёнка: Канашев Кирьян Григорьевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Исакова (Канашева) Наталья Кирьяновна

Отец ребёнка: Канашев Кирьян Григорьевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Канашев Максим Кирьянович

Отец ребёнка: Канашев Кирьян Григорьевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Канашева Калина Кирьяновна

Отец ребёнка: Канашев Кирьян Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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