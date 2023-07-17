Канашева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Канашев Кирьян Григорьевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Исакова (Канашева) Наталья Кирьяновна
Отец ребёнка: Канашев Кирьян Григорьевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Канашев Максим Кирьянович
Отец ребёнка: Канашев Кирьян Григорьевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Канашева Калина Кирьяновна
Отец ребёнка: Канашев Кирьян Григорьевич
Смерть
Неизвестно