Толстая (Протасова) Анна Яковлевна После 1720 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстая (Протасова) Анна Яковлевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1720

умерла ?.01.1786

Супруги
Толстой Василий Иванович1718 г.р.
Дети
Толстой Варфоломей Васильевич1754 г.р.
Хилкова (Толстая) Ирина Васильевна07.04.1755 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстая Мария Васильевна

Отец ребёнка: Толстой Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Василий Иванович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Толстой Варфоломей Васильевич

Отец ребёнка: Толстой Василий Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1755

Дочь: Хилкова (Толстая) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Толстой Василий Иванович

Рождение ребёнка
После 1775

Сын: Толстой Александр Васильевич

Отец ребёнка: Толстой Василий Иванович

Смерть
?.01.1786

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