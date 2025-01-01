Толстая (Протасова) Анна Яковлевна
женский, родилась После 1720
умерла ?.01.1786
Супруги
Толстой Василий Иванович1718 г.р.
Дети
Толстой Варфоломей Васильевич1754 г.р.
Хилкова (Толстая) Ирина Васильевна07.04.1755 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстая Мария Васильевна
Отец ребёнка: Толстой Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Сын: Толстой Варфоломей Васильевич
Отец ребёнка: Толстой Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1755
Дочь: Хилкова (Толстая) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Толстой Василий Иванович
Рождение ребёнка
После 1775
Сын: Толстой Александр Васильевич
Отец ребёнка: Толстой Василий Иванович
Смерть
?.01.1786