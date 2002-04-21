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Березняков Владимир Михайлович

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Место рождения

Репьёвка, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

03.01.1950

Дата смерти

21.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Репьёвка, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березнякова (Чернышова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.1972

Дочь: Суханова (Березнякова) Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Березнякова (Чернышова) Вера Ивановна

Репьёвка, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.03.1979

Дочь: Стельмах (Березнякова) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Березнякова (Чернышова) Вера Ивановна

Репьёвка, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
21.04.2002
Репьёвка, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область

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