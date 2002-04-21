Березняков Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.01.1950
Дата смерти21.04.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1972
Дочь: Суханова (Березнякова) Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Березнякова (Чернышова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1979
Дочь: Стельмах (Березнякова) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Березнякова (Чернышова) Вера Ивановна
Смерть
21.04.2002