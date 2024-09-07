Евдокея / Авдотья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти20.02.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1850 и 1855
Муж: Зиновий Силович
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 24 года, муж - Зиновий Силович, 23 года 28 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Александра Зиновьевна
Отец ребёнка: Зиновий Силович
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 29 лет, муж - Зиновий Силович, 28 лет 26 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1860 ст.
Дочь: Татьяна Зиновьевна
Отец ребёнка: Зиновий Силович
дата крещения - 10.01.1860 место рождения - с.Рождесивино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Павел Яковлевич и солдатка Прасковья Симеоновна [Гул... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 32 года, муж - Зиновий Силович, 31 год 27 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Рождение ребёнка
1864
Сын: Серентьев Прохор Зиновьевич
Отец ребёнка: Зиновий Силович
Рождение ребёнка
07.11.1865 ст.
Сын: Матвей Зиновьевич
Отец ребёнка: Зиновий Силович
дата крещения - 09.11.1865 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Сергей Иванович [Грачев] и девица Авдотья Львовна [Гулянце... Показать все
Восприемник
12.06.1869 ст.
Восприемник у Вожеваткина Леонтия Артемьевича, крестьянская вдова
Рождение ребёнка
10.11.1869 ст.
Дочь: Соломония / Соломанида Сергеевна по крестн. отцу
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденная дата крещения - 11.11.1869 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Сергей Иванович Грачев и солдатская доч... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 39 лет, вдова в бобылках Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797... Показать все
Восприемник
08.04.1871 ст.
Восприемник у Вожеваткина Аристарха Артемоновича
Смерть
20.02.1885 ст.
дата погребения - 22.02.1885 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 54 причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все