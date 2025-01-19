Жабина (Чурилова) Анна Трофимовна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жабина (Чурилова) Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

24.06.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Чурилов Трофим Панкратович

Мать: не указана

брат https://familio.org/persons/bf00d7c6-a00c-4de2-b30c-a8e144c50551
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жабин Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Коськова (Жабина) Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Жабин Иван Леонтьевич

дочь Ивана от 1 брака возможно сестра https://familio.org/persons/49056796-e7d6-4979-833a-8d1bee2600a5
Восприемник
17.11.1851 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/50c68ee1-8e69-4950-822c-c5134f54e5f3/158
Рождение ребёнка
1855

Сын: Жабин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Жабин Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Жабин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Жабин Иван Леонтьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.07.1860 ст.

Сын: Жабин Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Жабин Иван Леонтьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/39
Смерть
24.06.1896 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/45948718-3649-431e-b919-a8b550467713/125

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