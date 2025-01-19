Жабина (Чурилова) Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти24.06.1896 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Чурилов Трофим Панкратович
Мать: не указана
брат https://familio.org/persons/bf00d7c6-a00c-4de2-b30c-a8e144c50551
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Коськова (Жабина) Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Жабин Иван Леонтьевич
дочь Ивана от 1 брака возможно сестра https://familio.org/persons/49056796-e7d6-4979-833a-8d1bee2600a5
Восприемник
17.11.1851 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/50c68ee1-8e69-4950-822c-c5134f54e5f3/158
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Жабин Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Жабин Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
29.07.1860 ст.
Отец ребёнка: Жабин Иван Леонтьевич
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/39
Смерть
24.06.1896 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/45948718-3649-431e-b919-a8b550467713/125