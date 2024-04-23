Никаноров Иван Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никаноров Иван Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никаноров Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никанорова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никаноров Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никаноров Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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