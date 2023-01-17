Самигуллина (Шакирова) Ризаля Миннахматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самигуллина (Шакирова) Ризаля Миннахматовна

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Место рождения

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1989

Сын: Самигуллин Рузаль Рамилевич

Отец ребёнка: Самигуллин Рамиль Хузиахметович

Казань
Рождение ребёнка
10.08.1994

Сын: Самигуллин Риналь Рамилевич

Отец ребёнка: Самигуллин Рамиль Хузиахметович

Казань
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самигуллин Рамиль Хузиахметович

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