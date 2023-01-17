Самигуллина (Шакирова) Ризаля Миннахматовна
Место рождения
Дата рождения10.08.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1989
Сын: Самигуллин Рузаль Рамилевич
Отец ребёнка: Самигуллин Рамиль Хузиахметович
Казань
Рождение ребёнка
10.08.1994
Сын: Самигуллин Риналь Рамилевич
Отец ребёнка: Самигуллин Рамиль Хузиахметович
Казань
Бракосочетание
Неизвестно