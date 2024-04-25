Ивановская Стелла Петровна
Место рожденияРогун, Таджикистан
Дата рождения21.02.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1990
Рогун, Таджикистан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.2011
Сын: Ивановский Мирослав Никитич
Отец ребёнка: Ивановский Никита Андреевич
Рождение ребёнка
01.06.2014
Дочь: Ивановская Владислава Никитична
Отец ребёнка: Ивановский Никита Андреевич
Рождение ребёнка
11.10.2019
Дочь: Ивановская Дарьяна Никитична
Отец ребёнка: Ивановский Никита Андреевич