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Ивановская Стелла Петровна

Место рождения

Рогун, Таджикистан

Дата рождения

21.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1990

Отец: Гужаковский Петр Иванович

Мать: Мальцева Любовь Николаевна

Рогун, Таджикистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивановский Никита Андреевич

Рождение ребёнка
26.01.2011

Сын: Ивановский Мирослав Никитич

Отец ребёнка: Ивановский Никита Андреевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.06.2014

Дочь: Ивановская Владислава Никитична

Отец ребёнка: Ивановский Никита Андреевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.10.2019

Дочь: Ивановская Дарьяна Никитична

Отец ребёнка: Ивановский Никита Андреевич

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