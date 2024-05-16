Киндеева (Пахомова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варламова (Киндеева) Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Киндеев Сергей Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Киндеева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Киндеев Сергей Валерьевич