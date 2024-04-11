Возжаев Михаил Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Возжаев Михаил Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Возжаев Роман Максимович

Мать: ?

Смерть
1940
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