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Возжаев Михаил Романович
Возжаев Михаил Романович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
1940
Пол
Мужской
Отец
Возжаев Роман Максимович
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Возжаев Роман Максимович
Мать:
?
Смерть
1940
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