Гаврилова (Сапожникова) Татьяна Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Сапожникова) Татьяна Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1977

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

Муж

1975 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1977

Отец: Сапожникова Вячеслав Константинович

Мать: Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
12.10.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврилов Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
15.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврилов Андрей Анатольевич

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