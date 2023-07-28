Гаврилова (Сапожникова) Татьяна Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1977
Отец: Сапожникова Вячеслав Константинович
Мать: Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврилов Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
15.05.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврилов Андрей Анатольевич