Гаврилов Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Андрей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1977 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова (Сапожникова) Татьяна Вячеславовна

Рождение ребёнка
12.10.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилова (Сапожникова) Татьяна Вячеславовна

Рождение ребёнка
15.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилова (Сапожникова) Татьяна Вячеславовна

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