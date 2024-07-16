Мунголин Мефодий Степанович 14.06.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМунголин Мефодий Степанович

Мунголин Мефодий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1891

Отец: Мунголин Степан Петрович

Мать: Мунголина Параскева Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мунголина (Сопыряева) Апполинария Васильевна

Рождение ребёнка
05.04.1912

Дочь: Мунголина Анфуса Мефодиевна

Мать ребёнка: Мунголина (Сопыряева) Апполинария Васильевна

Рождение ребёнка
15.11.1913

Дочь: Мунголина Капетолина Мефодиевна

Мать ребёнка: Мунголина (Сопыряева) Апполинария Васильевна

Типсино, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
03.05.1917

Сын: Мунголин Николай Мефодиевич

Мать ребёнка: Мунголина (Сопыряева) Апполинария Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.