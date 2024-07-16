Мунголин Мефодий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1891
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1912
Дочь: Мунголина Анфуса Мефодиевна
Мать ребёнка: Мунголина (Сопыряева) Апполинария Васильевна
Рождение ребёнка
15.11.1913
Дочь: Мунголина Капетолина Мефодиевна
Мать ребёнка: Мунголина (Сопыряева) Апполинария Васильевна
Типсино, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
03.05.1917
Сын: Мунголин Николай Мефодиевич
Мать ребёнка: Мунголина (Сопыряева) Апполинария Васильевна
Смерть
Неизвестно