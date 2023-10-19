Басов Матвей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1838
Дата смерти07.05.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1838
Отец: Басов Алексей Павлович
Мать: Басова Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
мл. советник Алтайского горного правления
Смерть
07.05.1902