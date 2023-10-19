Басов Матвей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басов Матвей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1838

Дата смерти

07.05.1902

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Около 1815 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1838

Отец: Басов Алексей Павлович

Мать: Басова Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
мл. советник Алтайского горного правления
Смерть
07.05.1902
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