Басов Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басов Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Басов Павел Петрович

Мать: Басова Любовь Гавриловна

Рождение ребёнка
01.06.1837

Дочь: Реймерс Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Басова Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
25.07.1838

Сын: Басов Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Басова Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Басова Наталья Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Флотский офицер
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