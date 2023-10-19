Басов Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Басов Павел Петрович
Мать: Басова Любовь Гавриловна
Рождение ребёнка
01.06.1837
Дочь: Реймерс Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Басова Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
25.07.1838
Мать ребёнка: Басова Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Басова Наталья Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Флотский офицер