(Прокопова) Акилина
женский, родилась Неизвестно
ОтецИванов Прокопий1778 г.р.
Мать(Федулова) Настасья1782 г.р.
Дети
Алексеев Платон13.11.1834 г.р.
Алексееев Иван01.01.1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Прокопий
Мать: (Федулова) Настасья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1834
Сын: Алексеев Платон
Отец ребёнка: Федоров Алексей
Рождение ребёнка
01.01.1840
Сын: Алексееев Иван
Отец ребёнка: Федоров Алексей