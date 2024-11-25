(Прокопова) Акилина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Прокопова) Акилина

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Иванов Прокопий1778 г.р.
Мать
(Федулова) Настасья1782 г.р.
Дети
Алексеев Платон13.11.1834 г.р.
Алексееев Иван01.01.1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Прокопий

Мать: (Федулова) Настасья

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
13.11.1834

Сын: Алексеев Платон

Отец ребёнка: Федоров Алексей

Рождение ребёнка
01.01.1840

Сын: Алексееев Иван

Отец ребёнка: Федоров Алексей

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