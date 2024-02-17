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Евтухов Неизвестно Яковлевич
Евтухов Неизвестно Яковлевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Евтухов Яков Иванович
1897 г.р.
Мать
Евтухова (Михайлишина) Мария Ивановна
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Евтухов Яков Иванович
Мать:
Евтухова Мария Ивановна
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