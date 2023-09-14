Селин (Селина) Иустиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селин (Селина) Иустиния

Место рождения

Орловская губерния, Ливенский уезд, с. Свиная Дубрава

Дата рождения

1812

Дата смерти

24.04.1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская губерния, Ливенский уезд, с. Свиная Дубрава
Рождение ребёнка
1834

Сын: Селин Андрей

Отец ребёнка: Селин Алексей

Орловская губерния, Ливенский уезд, с. Свиная Дубрава
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селин Симеон Алексеевич

Отец ребёнка: Селин Алексей

Смерть
24.04.1887
Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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