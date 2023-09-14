Селин (Селина) Иустиния
Место рожденияОрловская губерния, Ливенский уезд, с. Свиная Дубрава
Дата рождения1812
Дата смерти24.04.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Сын: Селин Андрей
Отец ребёнка: Селин Алексей
Орловская губерния, Ливенский уезд, с. Свиная Дубрава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Селин Алексей
Смерть
24.04.1887
Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость