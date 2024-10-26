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Аринин Николай Степанович

Место рождения

Кошкодариха, Кандауровская волость, Юрьевецкий уезд

Дата рождения

16.05.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошкодариха, Кандауровская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аринина Анна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аринина (Красова) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1962

Дочь: Измайлова (Аринина) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Аринина (Красова) Зинаида Ивановна

Смерть
Неизвестно

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