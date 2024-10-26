Аринин Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения16.05.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аринина Анна Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1962
Дочь: Измайлова (Аринина) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Аринина (Красова) Зинаида Ивановна
Смерть
Неизвестно