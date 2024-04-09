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Марфа Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1829

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Песегов Иван Петров

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Песегова) Марфа Иванова

Отец ребёнка: Песегов Иван Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Лукия Иванова

Отец ребёнка: Песегов Иван Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Песегова) Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Песегов Иван Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Песегова) Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Песегов Иван Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1792

Сын: Песегов Макар Иванов

Отец ребёнка: Песегов Иван Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1793

Сын: Песегов Никита Иванов

Отец ребёнка: Песегов Иван Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1794

Сын: Песегов Иван Иванов

Отец ребёнка: Песегов Иван Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Песегова) Соломония Иванова

Отец ребёнка: Песегов Иван Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Песегова) Мария Иванова

Отец ребёнка: Песегов Иван Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1829
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

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