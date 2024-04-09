Марфа Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Песегов Иван Петров
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Песегова) Марфа Иванова
Отец ребёнка: Песегов Иван Петров
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Лукия Иванова
Отец ребёнка: Песегов Иван Петров
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Песегова) Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Песегов Иван Петров
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Песегова) Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Песегов Иван Петров
Рождение ребёнка
1792
Сын: Песегов Макар Иванов
Отец ребёнка: Песегов Иван Петров
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Песегов Иван Петров
Рождение ребёнка
1794
Сын: Песегов Иван Иванов
Отец ребёнка: Песегов Иван Петров
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Песегова) Соломония Иванова
Отец ребёнка: Песегов Иван Петров
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Песегова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Песегов Иван Петров
Смерть
1829