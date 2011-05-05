Утикас Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утикас Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1968

Отец: Утикас Павел Георгиевич

Мать: Утикас Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
05.05.2011

Дочь: Утикас Мария Александровна

Мать ребёнка: Инна

Рождение ребёнка
30.01.?

Дочь: Утикас Анна Александровна

Мать ребёнка: Утикас Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утикас Елена

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