Утикас Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1968
Отец: Утикас Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
05.05.2011
Дочь: Утикас Мария Александровна
Мать ребёнка: Инна
Рождение ребёнка
30.01.?
Дочь: Утикас Анна Александровна
Мать ребёнка: Утикас Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Инна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утикас Елена