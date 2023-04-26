Кирилл Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилл Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Степан Максимович

Мать: Татьяна Архиповна

Смерть
Неизвестно
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