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Кулешов Антон Никофорович

Место рождения

станица Темнолесская, Ставропольский край

Дата рождения

01.01.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЗВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903

Отец: Кулешов Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1933

Дочь: Зенченко (Кулешова) Галина Антоновна

Мать ребёнка: Кулешова (Тищенко) Антонина Ильинична

Смерть
Неизвестно

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