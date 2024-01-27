Кулешов Антон Никофорович
Место рождениястаница Темнолесская, Ставропольский край
Дата рождения01.01.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903
Отец: Кулешов Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1933
Дочь: Зенченко (Кулешова) Галина Антоновна
Мать ребёнка: Кулешова (Тищенко) Антонина Ильинична
Смерть
Неизвестно