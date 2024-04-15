Куксенко Трофим Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Куксенко Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кукса Прокопий Трофимович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Куксенко Евдоким Трофимович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L1-W?i=413&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно