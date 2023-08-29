Химиченко (Хальчукова) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Химиченко (Хальчукова) Любовь Федоровна

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Место рождения

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1915 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Федор

Мать: Хальчукова (Кокошкина) Марфа Харитоновна

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Коммунары, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Коммунары, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Коммунары, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область

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