Игнатьев Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатьева (Шумиляс) Нина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
шофёр
Место жительства
Неизвестно
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.11.1949

Дочь: Озерецковская (Игнатьева) Лилия Александровна

Мать ребёнка: Игнатьева (Шумиляс) Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Причина смерти: сахарный диабет
Похороны
Неизвестно
Норильск, город Норильск, Красноярский край

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