Игнатьев Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
шофёр
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1949
Дочь: Озерецковская (Игнатьева) Лилия Александровна
Мать ребёнка: Игнатьева (Шумиляс) Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: сахарный диабет
Похороны
Неизвестно