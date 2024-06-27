Новикова (Родина) Марфа Фокеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Родин Фока Игнатьев
Мать: Родина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новиков Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Федосья Семеновна
Отец ребёнка: Новиков Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Новиков Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Александр Семенович
Отец ребёнка: Новиков Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Прокопий Семенович
Отец ребёнка: Новиков Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1923
Дочь: Новикова Лукарья Семеновна
Отец ребёнка: Новиков Семен Иванович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Новиков Сергей (Северьян) Семенович
Отец ребёнка: Новиков Семен Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1928
Дочь: Новикова Ульяна Семеновна
Отец ребёнка: Новиков Семен Иванович
Смерть
Неизвестно