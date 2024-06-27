Новикова (Родина) Марфа Фокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Родина) Марфа Фокеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Родин Фока Игнатьев

Мать: Родина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Осип Семенович

Отец ребёнка: Новиков Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Федосья Семеновна

Отец ребёнка: Новиков Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Новиков Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Александр Семенович

Отец ребёнка: Новиков Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Прокопий Семенович

Отец ребёнка: Новиков Семен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Семен Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1923

Дочь: Новикова Лукарья Семеновна

Отец ребёнка: Новиков Семен Иванович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Новиков Сергей (Северьян) Семенович

Отец ребёнка: Новиков Семен Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1928

Дочь: Новикова Ульяна Семеновна

Отец ребёнка: Новиков Семен Иванович

Смерть
Неизвестно

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