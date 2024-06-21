Филиппов Сергей Тертиевич
мужской, родился 04.11.1871
умер 09.11.1922, Берлин
ОтецФилиппов Тертий Иванович24.12.1825 г.р.
МатьФилиппова (Ираклионова) Мария Ивановна21.05.1836 г.р.
Супруги
Филиппова (Голицына) Вера Мстиславовна12.04.1874 г.р.
Дети
Филиппов Георгий Сергеевич1895 г.р.
Филиппов Алексей Сергеевич1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1871
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Филиппов Георгий Сергеевич
Мать ребёнка: Филиппова (Голицына) Вера Мстиславовна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Филиппов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Филиппова (Голицына) Вера Мстиславовна
Смерть
09.11.1922