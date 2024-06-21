Филиппов Сергей Тертиевич 04.11.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Филиппов Сергей Тертиевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.11.1871

умер 09.11.1922, Берлин

Отец
Филиппов Тертий Иванович24.12.1825 г.р.
Мать
Филиппова (Ираклионова) Мария Ивановна21.05.1836 г.р.
Супруги
Филиппова (Голицына) Вера Мстиславовна12.04.1874 г.р.
Дети
Филиппов Георгий Сергеевич1895 г.р.
Филиппов Алексей Сергеевич1897 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1871

Отец: Филиппов Тертий Иванович

Мать: Филиппова (Ираклионова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова (Голицына) Вера Мстиславовна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Филиппов Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Филиппова (Голицына) Вера Мстиславовна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Филиппов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Филиппова (Голицына) Вера Мстиславовна

Смерть
09.11.1922

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