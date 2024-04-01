Фомин. Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин. Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Фомин. Ермил Крест. Д. Зарослой Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Трофимова (Фомина) Евдокия Федорова (Романова?)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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