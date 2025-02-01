Фомин. Ермил Крест. Д. Зарослой Федоров Около 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомин. Ермил Крест. Д. Зарослой Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Фомин. Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1871

Жена: Фомина (Якшина) Пелагия Антонова

м. 19 ж. 16 д. Красивой Сладковский волости крестьянская дочь
Рождение ребёнка
28.07.1872

Сын: Фомин. Сила Ермилов

Мать ребёнка: Фомина (Якшина) Пелагия Антонова

Рождение ребёнка
09.11.1873

Дочь: Фомина Матрона Ермилова

Мать ребёнка: Фомина (Якшина) Пелагия Антонова

Рождение ребёнка
?.04.1875

Сын: Фомин. Терентий Ермилов

Мать ребёнка: Фомина (Якшина) Пелагия Антонова

Рождение ребёнка
?.04.1875

Дочь: (Фомина.) Матрона Ермилова

Мать ребёнка: Фомина (Якшина) Пелагия Антонова

Рождение ребёнка
Около ?.04.1876

Сын: Фомин. Георгий Ермилов

Мать ребёнка: Фомина (Якшина) Пелагия Антонова

Рождение ребёнка
22.04.1877

Дочь: (Фомина.) Александра Ермилова

Мать ребёнка: Фомина (Якшина) Пелагия Антонова

Смерть
Неизвестно

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