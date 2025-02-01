Фомин. Ермил Крест. Д. Зарослой Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1852
Отец: Фомин. Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1871
м. 19 ж. 16 д. Красивой Сладковский волости крестьянская дочь
Рождение ребёнка
28.07.1872
Сын: Фомин. Сила Ермилов
Мать ребёнка: Фомина (Якшина) Пелагия Антонова
Рождение ребёнка
09.11.1873
Дочь: Фомина Матрона Ермилова
Мать ребёнка: Фомина (Якшина) Пелагия Антонова
Рождение ребёнка
?.04.1875
Мать ребёнка: Фомина (Якшина) Пелагия Антонова
Рождение ребёнка
?.04.1875
Дочь: (Фомина.) Матрона Ермилова
Мать ребёнка: Фомина (Якшина) Пелагия Антонова
Рождение ребёнка
Около ?.04.1876
Мать ребёнка: Фомина (Якшина) Пелагия Антонова
Рождение ребёнка
22.04.1877
Дочь: (Фомина.) Александра Ермилова
Мать ребёнка: Фомина (Якшина) Пелагия Антонова
Смерть
Неизвестно