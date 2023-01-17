Козминых Гликерия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Устина Ивановна
Отец ребёнка: Козминых Иван Флорович
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Козминых Матрона Незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козминых Иван Флорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно