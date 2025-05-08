Пушкин Юрий Львович 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пушкин Юрий Львович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1907, село Буриково, Бучихинский район, Костромская область, РСФСР, СССР

умер 1979

Отец
Пушкин Лёв Львович13.11.1861 г.р.
Мать
Пушкина (Ротаст) Антонина Петровна28.05.1876 г.р.
Супруги
Пушкина (Колтунова) Нина Михайловна1908 г.р.
Дети
Пушкин Геннадий Юрьевич1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Пушкин Лёв Львович

Мать: Пушкина (Ротаст) Антонина Петровна

село Буриково, Бучихинский район, Костромская область, РСФСР, СССР

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкина (Колтунова) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Пушкин Геннадий Юрьевич

Мать ребёнка: Пушкина (Колтунова) Нина Михайловна

Смерть
1979

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