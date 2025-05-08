Пушкин Юрий Львович
мужской, родился 1907, село Буриково, Бучихинский район, Костромская область, РСФСР, СССР
умер 1979
ОтецПушкин Лёв Львович13.11.1861 г.р.
МатьПушкина (Ротаст) Антонина Петровна28.05.1876 г.р.
Супруги
Пушкина (Колтунова) Нина Михайловна1908 г.р.
Дети
Пушкин Геннадий Юрьевич1932 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
село Буриково, Бучихинский район, Костромская область, РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Пушкина (Колтунова) Нина Михайловна
Смерть
1979