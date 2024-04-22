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Лисица Агриппина

Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ульяния Онисимовна

Отец ребёнка: Лисица Онисим Степанович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Лисица Климент (Клим) Онисимович

Отец ребёнка: Лисица Онисим Степанович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Фёкла Онисимовна

Отец ребёнка: Лисица Онисим Степанович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Евлампия Онисимовна

Отец ребёнка: Лисица Онисим Степанович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Лисица Демид (Диомид) Онисимович

Отец ребёнка: Лисица Онисим Степанович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Агриппина Онисимовна

Отец ребёнка: Лисица Онисим Степанович

Кидановка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисица Онисим Степанович

Смерть
Неизвестно
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