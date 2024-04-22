Лисица Агриппина
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ульяния Онисимовна
Отец ребёнка: Лисица Онисим Степанович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Лисица Климент (Клим) Онисимович
Отец ребёнка: Лисица Онисим Степанович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Фёкла Онисимовна
Отец ребёнка: Лисица Онисим Степанович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Евлампия Онисимовна
Отец ребёнка: Лисица Онисим Степанович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Лисица Демид (Диомид) Онисимович
Отец ребёнка: Лисица Онисим Степанович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Агриппина Онисимовна
Отец ребёнка: Лисица Онисим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно