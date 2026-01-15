Уиттон Джон Бордмен
мужской, родился 25.02.1892, город Окленд, Калифорния, США
умер 02.01.1977, город Принстон, Мерсер, Нью=Джерси, США,
Супруги
Уиттон (Голицына) Лайла (Елизавета) Львовна17.07.1914 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
город Окленд, Калифорния, США
Бракосочетание
12.12.1959
город Принстон, Мерсер, Нью=Джерси, США,
Смерть
02.01.1977
город Принстон, Мерсер, Нью=Джерси, США,