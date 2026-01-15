Уиттон Джон Бордмен 25.02.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уиттон Джон Бордмен

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.02.1892, город Окленд, Калифорния, США

умер 02.01.1977, город Принстон, Мерсер, Нью=Джерси, США,

Супруги
Уиттон (Голицына) Лайла (Елизавета) Львовна17.07.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

город Окленд, Калифорния, США

Бракосочетание
12.12.1959

Жена: Уиттон (Голицына) Лайла (Елизавета) Львовна

город Принстон, Мерсер, Нью=Джерси, США,

Смерть
02.01.1977
город Принстон, Мерсер, Нью=Джерси, США,

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