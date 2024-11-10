Юркевич Владимир Петрович 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Юркевич Владимир Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1845

умер Неизвестно

Мать
Юркевич (Апраксина) Екатерина ПавловнаПосле 1811 г.р.
Отец
Юркевич Пётр Ильич1806 г.р.
Супруги
Юркевич Надежда СтепановнаНеизвестно г.р.
Дети
Юркевич Надежда Владимировна08.09.1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Юркевич Пётр Ильич

Мать: Юркевич (Апраксина) Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркевич Надежда Степановна

Рождение ребёнка
08.09.1869

Дочь: Юркевич Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Юркевич Надежда Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.