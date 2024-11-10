Юркевич Владимир Петрович
мужской, родился 1845
умер Неизвестно
МатьЮркевич (Апраксина) Екатерина ПавловнаПосле 1811 г.р.
ОтецЮркевич Пётр Ильич1806 г.р.
Супруги
Юркевич Надежда СтепановнаНеизвестно г.р.
Дети
Юркевич Надежда Владимировна08.09.1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1869
Дочь: Юркевич Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Юркевич Надежда Степановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно