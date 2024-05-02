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Харева -- Мария Малахеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

12.02.1901

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харев Семен Силантьевич

Рождение ребёнка
02.05.1873

Сын: Харев Николай Семенович

Отец ребёнка: Харев Семен Силантьевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.10.1875

Дочь: Горяева (Харева) Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Харев Семен Силантьевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
12.02.1901
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]

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