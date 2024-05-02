Харева -- Мария Малахеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти12.02.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1873
Отец ребёнка: Харев Семен Силантьевич
Рождение ребёнка
01.10.1875
Дочь: Горяева (Харева) Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Харев Семен Силантьевич
Смерть
12.02.1901
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]